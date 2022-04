Antoine GAUSSORGUES

Diplômé d'un Master II Droit de l'Urbanisme et du Développement Durable dans la filiale Professions Immobilières, Construction et Urbanisme, puis d'un Master II en Ingénierie de Projets (Lille). Ancien consultant au sein du pôle Dynamiques Territoriales et Sociales pour le Groupe ENEIS avec pour principaux domaines de compétences la programmation immobilière, les diagnostics territoriaux et le droit de l'urbanisme. Actuellement chef de projet au sein du Groupe AFNOR normalisation en charge du développement du Building Information Modeling (BIM) dans le cadre du Plan de Transition du Numérique dans le Bâtiment (PTNB).



Mes compétences :

Droit public

Urbanisme

Finances publiques

Droit de la construction