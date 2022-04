Antoine GAUTIER

Www.gautierantoine.com



Mon implication dans différents projets m'a permis de porter plusieurs casquettes.



Celles d'ingénieur du son, de cadreur et bien sûr de monteur-truquiste.



Je maîtrise Final Cut Pro, Premiere Pro, After Effects, et Cinema 4D.



Ainsi que les différentes passerelles entre ces logiciels.



Polyvalent et bien équipée, il m'est possible de travailler à domicile autant qu'en agence ou sur un tournage.





Comment j'en suis arrivé là ?



Au départ, c'est ma passion pour le skate qui m'a conduit à élargir ma curiosité, notamment en découvrant les vidéos de Spike Jonze et Fred Mortagne.



Je suis aussi un grand amateur de jeux vidéos, ce qui m'a amené à créer des sites internets.



Mes compétences :

Montage vidéo

Cadreur

Effets spéciaux

Webmaster