Antoine GERLIER

Après une formation et plusieurs expériences dans le secteur de la finance (capital risque), j'ai voyagé à travers le monde à la découverte des richesses humaines, culturelles et naturelles de notre planète. J'ai alors décidé de me consacrer à la diffusion de valeurs positives et naturelles. Avec le projet zentonik.fr, je veux rendre les gens plus heureux en les aidant à être bien dans leur tête et bien dans leur corps, en harmonie avec leur environnement social et naturel.