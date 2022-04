Antoine GOELAU

Mon parcours au sein de KPMG m'a amené à me spécialiser sur le secteur de la Santé.



Je supervise ainsi l'audit de groupes tels que Générale de Santé (leader européen des cliniques privées intervenant sur les secteurs MCO, SSR et PSY, société cotée), Novescia (groupe de laboratoires d'analyse de biologie médicale) et Diaverum France (groupe de centres de dialyse). J'ai également été amené à auditer les activités de long séjour du groupe DomusVi (maisons de retraite).



Dans le cadre de ces mandats, j'ai eu l'occasion d'analyser le contrôle interne de ces établissements de santé (circuit médico-administratif du patient, chaîne de facturation, systèmes d'information, ...) et de participer à des audits d'acquisition.



Ces missions m'ont permis de développer mes connaissances techniques des établissements de soins et du secteur de la Santé en général.



Depuis 2010, j'assiste la Fédération de l'Hospitalisation Privée dans le cadre de l'Etude Nationale des Coûts mises en oeuvre par l'Agence Technique de l'Information Hospitalière (ATIH). Je participe à ce titre aux comités techniques de l'ATIH chargés de faire évoluer cette étude.