Antoine GOURHAND

Actuellement étudiant en informatique à l'Université de Bretagne Sud de Vannes, je souhaite développer mes contacts professionnels.

Mon objectif est de tester mes compétences, de les enrichir, d'affirmer ma motivation.

Stages, emplois ponctuels seraient un tremplin vers une carrière stimulante dans le domaine de l'informatique : recherche, développement, cyberdéfense.

D'esprit curieux, intéressé par les nouvelles technologies, doté d'une bonne culture générale, je vous assure de mon sérieux et de ma rigueur.



Mes compétences :

Java

Informatique

Administration de serveurs

Montage vidéo

Webmaster

CSS 3

HTML 5

Programmation

Rédaction

Sécurité informatique

C

C++

AngularJS

PHP 5