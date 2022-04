Antoine GRYCZKA

MC2-Technologies, PME Française, développe des équipements innovants pour la protection de sites ou infrastructures sensibles. Parmi ses produits phares, on retrouve MM-Imager une caméra passive THz dédiée à la détection d’objets cachés portés par les personnes ou le système de neutralisation de drone UAV Scrambler. MM-Imager présente des performances uniques offrant un fonctionnement en temps réel, un niveau de détection élevé, un large champ de vision et une bonne résolution. L’appareil actuellement déployé en Chine est parfaitement adapté à la sécurisation des gares, métros, halls d’aéroport… UAV Scrambler décliné en version mobile ou fixe est un système de neutralisation efficace dont les performances ont été approuvées par les autorités Française.



MC2-Technologies, French SME, develops innovative equipment for the protection of sensitive sites or infrastructures. Its main products are MM-Imager a passive THz camera for the detection of hidden objects carried by people or the UAV Scrambler system for drones’ neutralization. MM-Imager offers unique performances with real-time operation, high detection level, wide field of view and good resolution. The device currently deployed in China is perfectly suited for the security of stations, metros, airport halls... UAV Scrambler, available in mobile or fixed versions, is an efficient neutralization system whose the performances of which has been approved by the French authorities.



