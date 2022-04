Antoine GUILBERT

Au cours des mes précédentes formations informatiques, j’ai acquis de solides connaissances en programmation web, notamment dans les langages comme le PHP, le HTML/CSS, le SQL ou encore le jQuery.



Je termine actuellement mon mastère commerce et marketing en alternance réalisée à l'ESGC&F de Rennes. Cette formation m'a permis d'approfondir mes connaissances en webmarketing et ainsi obtenir une double compétence en informatique et marketing.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités dans le web sur Rennes et sa région. N'hésitez pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

CSS 3

HTML 5

PHP

Emailing

SEO/SEM

Wordpress

Rédaction web

Webmarketing

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

MySQL