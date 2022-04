Antoine Guillemaille, étudiant à l'université de Valenciennes en Master 2 Création Numérique



Je m'intéresse à toutes les nouvelles technologies en me tenant au courant via les réseaux sociaux et différents site internet.



J'ai des compétences en CSS3 / HTML5 et des bases en JavaScript, PHP et j'ai beaucoup d'intérêt pour le webdesign et le print en général.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'étude en tant qu'assistant chef de projet web.



Mes compétences :

Intégration

Communication

Internet

CSS

HTML

JavaScript

Photographie