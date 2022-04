Antoine HUGUES

SMARTSON COMMUNICATION est une agence de création et conseil en communication créée en 2006. Nous intervenons par exemple sur des : missions d'audit et conseil en communication, création d'identités de marques et de produits, formalisation de chartes graphiques, création de logotypes, réalisation de plaquettes commerciales, de rapports d'activités, développement de sites internet responsives, animation de pages pro sur les réseaux sociaux, organisation d'évenementiels... Bref ! Notre vision à 360° des tendances créatives, nous permet de vous accompagner au quotidien sur l'ensemble de vos projets. Contactez-nous au 03.23.63.23.63 ou par mail à contact@smartson.fr.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Microsoft Word

Adobe illustrator

Microsoft Excel

Wordpress

Microsoft powerpoint

Adobe photoshop

Prospection commerciale

Prospection téléphonique

Brief créatif

GIMP

Conseil en communication

Créatif

Communication

Communication visuelle