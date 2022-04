Antoine JABET

Suite à mes expériences en temps que manager opérationnel et chef de projet, et avec une vision à la fois nationale et sur le terrain, mon objectif est de m’orienter vers de nouveaux secteurs avec une vision plus large.​



Les compétences techniques et de gestion du projet acquises me permettent de coordonner les différents aspects d'un projet et de piloter précisément son avancement en toute autonomie (préparation, exécution, planification et budget )​



De plus, je manifeste un fort intérêt, personnellement et professionnellement pour la position des énergies dans la ville et je suis prêt m’impliquer fortement sur le sujet.



Je m'intéresse également aux nouvelles manières de penser l'entreprise et de travailler en réseau.



Mes compétences :

Energétique

Énergies renouvelables

Énergies renouvelables ENR

EnR

gaz

Gestion de projet

pétrole

Pétrole et gaz

Smart Grid