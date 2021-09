Antoine JUTON DE KEROUANEN (JUTON GUÉRIF)

Ayant exercé diverses missions dans le domaine de l'exploitation forestière, principalement en zone montagnardes et zones tropicales, spécialisé dans l'abattage et le débardage en forte pente.

Apprentissage en BPA abattage/débardage, BEPA sylviculture en alternance.

Formation en continue sur 6 ans, en intervenant sur le territoire Français, et parfois à l'étranger de manière autodidacte.

Acquisition des compétences relatives à la dendrométrie, la gestion du personnel, la planification de chantiers au sein d' entreprises d'exploitation forestière.



En étudiant à titre personnel, la dendrologie, les propriétés mécaniques de certains bois tropicaux et le droit forestier international lié à la conservation des forêts et des bois tropicaux, ainsi que les différentes techniques manuelles qui facilitent l'abattage et l'extraction des grumes dans des zones escarpées, et l'abattage sur un système d'échafaudage portatif léger susceptible d'améliorer l'ergonomie des opérateurs bûcherons dans la forte pente et face aux essences à contrefort important (ex: 1920 falling method of Oregon coast / springboard logging), les positions d'aiguisages, la manutention de charges, transport du matériel, roulements/glissements, etc....

Afin de minimiser au maximum les risques d'exploitation (écrasement au moment du billonnage/façonnage de pièces volumineuses résineux /feuillus/autres, rétention/déviation de chutes de pierres, techniques de "haubanage" etc...).



Mes compétences :

Gestion de chantier localisation parcelles

Microsoft Excel Field Maps Trackmacker ArcGis ArcV

Gestion de la production/cubage

Encadrement equipes/gestion des stocks consomables

Application de méthodes d'abattage contrôlé, direc

Piquetage/traçage de piste forestière

Opération de débusquage par mouflage, chaines/cabl