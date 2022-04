Antoine LAVALLADE

Ayant suivi une formation de master à L'ESGI en sécurité informatique, je recherche un poste dans une équipe CSIRT orienté analyse de malware et reverse engineering.



Connaissant la chaine d'infection des malware (dropper, dropped, packer etc) je suis continuellement en train d'approfondir mes connaissances en analyse statique (actuellement avec radare2, j'ai quelques notions sur IDA pro) et dynamique sur windows avec x64dbg et linux avec gdb et peda.



Ma formation de 5 ans en alternance:

- développeur (2 ans en BTS) en C++ / QT

- administration systèmes (1 an en licence) déploiement d'un openstack

- sécurité informatique (2 ans en master sécurité) en analyse de serveurs linux compromis

-- analyse de logs (hôte et IDS/IPS) via ELK (SIEM)

-- recherche de processus suspects

-- recherche de persistances

-- analyse de connexions



ainsi que ma forte envie d'apprendre (pentest, assembleur, python, linux magazine, site de challenges tel que root-me ou zenk, etc) m'on apporté des connaissances que je peux mettre à profil dans une équipe CSIRT.



Mes compétences :

Java

C

C++

Développement Android

MySQL

PHP

GNU/Linux

SOC

Python

Firewall

Reverse engineering

ASM