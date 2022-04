Antoine LAVEDRINE

Aide a la production,

Analyser, organiser, former pour produire.



GESTION D’ATELIER, MAGASIN

- Devis, conception, études de prix, saisies des commandes, facturations, expéditions.

- Planification, lancement, préparation et suivi de la production.

- Achats, sous-traitance, relance fournisseurs, gestion de stock.



MÉTHODES

- Rédaction, suivi et amélioration des procédures.

- Saisie, mise à jour des bases de données(gammes, nomenclatures, …).



GESTION DE PROJET, MANAGEMENT

- Installation, démarrage, mise en production, suivi de production d’un atelier de découpe du cuir au jet d’eau et chaîne automatique de montage chaussure.

- Élaboration du cahier des charges et de l’interface entre la CAO, GPAO et l’atelier.

- Programmation de l’interface de la CAO, de machine à piquer automatique et de CFAO 3D pour l’industrie de la chaussure. (Langage C, QuickBasic…)

- Formation du personnel et maintenance en micro-informatique et différents logiciels.



Mes compétences :

Methodes