Antoine LE

Fort d'une expérience de plus de 10 ans en tant que Chef de projet dans le secteur de l'administration des systèmes et des réseaux informatiques au sein du groupe COFELY INEO filiale de GDFSUEZ, j'ai acquis diverses compétences comme la conduite de projet visant à optimiser nos ressources réseaux et systèmes tout en garantissant un niveau de sécurité que peut exiger une multinationale.



Je veille à ce que l’infrastructure des systèmes soit en adéquation avec le schéma directeur de la DSI tout en appliquant les dernières évolutions technologiques. De ce fait, la virtualisation occupe une place importante dans les nouvelles solutions actuelles et je me suis spécialisé sur le produit de VMARE depuis plus de 4 ans ainsi que les environnements techniques de stockage de type SAN en iSCSI.



Ces expériences m'ont permis de démontrer mes qualités relationnelles, ma créativité et mes aptitudes à gérer des projets en collaboration avec des prestataires externes et internes tout en respectant des contraintes de planning et de budget.





Mes compétences :

VMware ESX

Active Directory

Microsoft Windows Server 2008

Windows PowerShell

Visual Basic Scripting

Conduite de projet

WAN

VLAN

TCP/IP