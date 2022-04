Antoine LE CLECH

J'ai débuté mes études par une licence en génie civil ce qui m'a apporté une solide base technique. Passionné par l'habitat et la maitrise d'ouvrage, je me suis par la suite orienté vers une formation ingénieur en aménagement et urbanisme. J'évolue aujourd'hui comme chargé de projets dans une société publique locale d'aménagement traitant l'habitat insalubre dans Paris et première couronne.



Mes compétences :

Logement social

Maîtrise d'ouvrage

SEM