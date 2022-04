Antoine LE MEN

Ingénieur intégrité et matériaux, 8 ans d'expérience dans les industries du pétrole & gaz et de l'automobile, avec expertise en gestion d’intégrité de systèmes sous-marins, évaluation d'aptitude au service, inspection axée sur les risques, modélisation de corrosion, prolongement de la durée de vie, sélection des matériaux et management de projet. Orienté projets et clients, dynamique et synthétique, apprécie le travail en groupe. Habitué à travailler dans un environnement international, parle couramment français, anglais et espagnol.



