Antoine LEFFONDRÉ

10 ans d'expérience en Stratégie IT et Digitale, Performance de l'Organisation IT



Aider les dirigeants informatiques et les chefs d'entreprise à prendre les bonnes décisions sur leurs initiatives stratégiques, tous les jours.



Focus:

- Benchmark et analyse des performances IT, Optimisation des coûts IT, Évaluation de la maturité des opérations IT,

- Strategie de Sourcing IT, Définition de 'Business Case' pour des initiatives IT majeures,

- Organisation et Processus Métiers : études, audit et design,

- Gouvernance IT : plan directeur, organisation de Programme et pilotage,

- Gestion de projet IT : coordination, design, production de spécifications et organisation de tests,

- Gestion du changement : communications, animation de formation, documentation et déploiement.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Gestion de PROJET

Conseil

IT

Affaires internationales

Management

Organisation

Système d'information