Antoine Lesieux, diplomé d'un Master en Ingénierie Documentaire Édition et Médiation Multimédia, une formation polyvalente et professionnalisante aux métiers du multimédia et d'Internet, et plus précisément en webmastering , référencement et gestion de projet multimédia.



Mes compétences :

EZ Publish

Adobe Dreamweaver

Joomla

Mantis

Wordpress

Emailing Solutions

Adobe Photoshop

PHP

CSS 3

HTML 5