Antoine LEYRAT-SAVIN

- Pharmacien hospitalier (répond au décret du 9 janvier 2015 du décret n°2015-9 du 7 janvier 2015 relatif aux conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur)

- Audits pharmaco-économiques et réglementaires

- Négociations fournisseurs

- Veille scientifique et concurrentielle

- Informations médicales

- Communication scientifique et staffs médicaux

- Gestion de projets

- Management

- Politique et économie de la santé

- Education thérapeutique

- Diabète



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

Pharmacovigilance

Informatique scientifique

Microsoft Office

Communication

Veille scientifique

Industrie pharmaceutique

Audit qualité

Communication scientifique