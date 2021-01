Antoine LUCAS

10 années d’expérience dans la conception, la réalisation et le déploiement de SIRH m'ont permis d’acquérir une forte expertise fonctionnelle et technique.



Adaptable et à l’écoute de mes clients, j'accompagne ces derniers dans la mise en place et l’intégration du SIRH RHEXIS et des SIRH partenaires. Ma double compétence est une garantie de réussite pour leurs grands projets d’externalisation.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Reporting social

Pilotage de la Masse Salariale

Entretiens professionnels