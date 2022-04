Antoine MARADEIX

Après un cycle Bachelor à Kedge Business School Bordeaux (Ex BEM), je suis étudiant en école de management en Master dans le programme PGE en parcours d'excellence Audit et Expertise à Kedge Business School Marseille (Ex Euromed).



Je compte au terme de cette formation entrer dans un cabinet d'Audit. Dans le même temps je terminerai la validation du DSCG afin de devenir après 3 ans d'expérience commissaire aux comptes.



Je suis actuellement en Master 2 du programme DSCG et je serai ravie de passer un entretien dans votre entreprise pour utiliser mon expérience à votre service pour un poste se rapportant à la finance d'entreprise.



Mes compétences :

Access

Excel

Premiers secours

Photoshop

TOEIC 870

Analyse financière

Comptabilité

Fiscalité