Antoine MARQUEZY

Prescription , Suivi Commercial , Développement , d'un portefeuille clients dans le secteur Industrie, Aéronautique, Nucléaire ,auprès acteurs majeurs du secteur, dans le sud est de la France , et la Corse .

GUITEL HERVIEU Fabricant français , leader dans le domaine des Roues et roulettes - Billes et matériel de manutention.