Antoine MARX

Partenaire technologique de référence des plus grandes entreprises françaises et internationales, ALTEN est devenu en 25 ans leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (16000 collaborateurs dont 90% d’ingénieurs - CA de 1,2 Mrd € - implantation du Groupe dans 16 pays).



Le Pole SIRT du Groupe ALTEN (Systèmes d'information, Réseaux & Télécom) intervient sur des projets de haut niveau pour des grands comptes, et réalise des projets de conception et d’études, de gestion de projet et de conseil, pour les Directions des Systèmes d’Information des grands acteurs du marché de la Banque/Finance/Assurance, l'Industrie et des Télécoms.



Nous recherchons dans le cadre de notre développement des potentiels allant de l'ingénieur débutant à l'expérimenté :

- MOE/AMOA sur différents cœurs de métier,

- Développeurs & Architectes NTIC (Java, PHP, Dot.Net, etc),

- Chef de Projet & PMO,

- Support Applicatif & Technique,

- Ingénieur Système et Réseau, Sécurité.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.