Antoine MASMEJEAN

Passionné par tout ce qui touche aux sciences et aux nouvelles technologies, je me suis naturellement orienté vers les métiers du commerce et de la gestion de projets techniques. Mon expérience complète (Technico-commercial itinérant, Responsable grands comptes, Chef de projet, Responsable Export) et mon goût du challenge font qu'aujourd'hui, je suis aussi à l'aise en clientèle qu'au bureau, en France comme à l'autre bout du monde.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Mécanique

Vente

Développement commercial

Export

Marketing

Négociation

Industrie

Chargé d'affaires

Management

Négociation achats

Gestion de projet