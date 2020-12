Studio : Antoine-Photographe 23, Boulevard de Chantenay

44100 Nantes France Tel : 06 32 23 31 59

Mail : antoine-photographe@orange.fr

Web : www.antoine-photographe.fr



Les Beaux-Arts, l'Institut français de Photographie, le service photo des

armées, la dotation Kodak grand reportage. Dans le Pacifique je suis reporter

photographe pour un quotidien, et correspondant pour différentes agences de

Presse. Publié dans pratiquement tous les quotidiens et magazines d'actualités

français. Je me tourne ensuite vers l'édition touristique, je publie trois livres.

En Australie, j’ai ma propre maison d’édition touristique. Je collabore pendant

toutes ses années avec des revues de charme (Play-Girls, PM , Penthouse australie)

Première exposition à St Germain en Laye à l’age de 17 ans.

Puis régulièrement à Paris et à Nouméa

Australie de 1982 à 1991 A Perth et Brisbane dans les galeries (A.R.T)

1er exposition d’art digital en 1999 a Paris : Photobis

2000 : Colmar : Festival du film érotique.

2001 : La Baule : Salon des Créateurs Contemporain

2001: Nantes : Sélection Contemporaine

2001 : Paris : Photobis Millénium

2003 : Art Vidéo : Perth: (Australie) Retravision, DVD l'Origine du Monde.

2004 : Art Vidéo :Lowave ; Librairie de Beaubourg : DVD l'Origine du Monde.

2005 : Art Vidéo :Nantes : l'Atelier : Animation de rues et exposition

2006 : Art Vidéo : Présentation du DVD « Louange à Marie »

2007 : Journée du patrimoine Art Vidéo : DVD Louanges à Marie.

2008 : Collectif L’œil en chantier ECV Atlantique Galerie Atelier A

: Exposition collective l’œil en chantier « Un monde en déséquilibre »

: Résidence d’artistes dans le département de Gorj (Roumanie)

2009 - 2012 : L’Art prend l’air dans mon studio de Chantenay

2013 : Les Crucifiés : Galerie Loïc Vallée.

Retour aux sources de mon inspiration :

"Le nu comme je n'aurais jamais dû le quitter"!

Exposition Décembre 2013 : Pied du mur



Mes compétences :

photo en studio