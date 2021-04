Antoine PRÉVOST

Aujourd'hui directeur de deux services municipaux, ma formation théorique, alliée à mes multiples expériences professionnelles, m’ont permis de cerner les enjeux et la nécessité de travailler en équipe, de manière transversale et collaborative.



Mes différents emplois m’ont proposés d'être en rapport avec des partenaires, tel que de nombreuses collectivités (Mairies, EPCI, Aide Sociale à l’Enfance, Direction Départementale Jeunesse et Sport ou Direction départemental de la Cohésion Social, Caisse d'Allocation Familiale...), l’Éducation Nationale, l'UNICEF, des associations (centres sociaux et leurs fédérations, MJC etc.)...

Ces expériences m’ont permis d'intervenir auprès de différents publics, de gérer et manager des équipes, de maîtriser la coordination et l’organisation de structures, de projets, d'événements et d'entretenir des rapports constructifs avec les partenaires.



J’ai pu également développer des outils permettant d’évaluer la performance des actions menées en terme de réponse aux objectifs et politiques souhaitées.



Enfin, je dispose d’une bonne connaissance de la réglementation dans le domaine de la jeunesse, de l’animation, du sports et de l'accueil de public (E.R.P.), d’une expérience certaine en matière administrative et budgétaire.



Mes compétences :

Travail en équipe

Ingénierie de projets, spécialité partenariat et é

Sens du service public