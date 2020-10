Parcours international (USA, France, Espagne, Pays-Bas) dans des groupes de Grande Consommation (Danone , Kellogg's, AkzoNobel) sur 3 métiers (Vente, Transformation et Marketing),



14 ans en Comité exécutif, dont 4 sur périmètre international et 2 mondial. Business models B2C et B2B.



Une solide expertise en marketing-vente dans des marchés très concurrentiels, l'expérience de la transformation d'organisation et du développement d'équipes en environnement multi-culturel.