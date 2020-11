Antoine SOEIRO

Fondée en 1987, Philotech International est une société européenne à taille humaine dont le siège social est basé à Munich. Depuis sa fondation, Philotech s’est assurée le succès grâce à la fourniture de services d’ingénierie spécialisée. Ces services sont fondés sur les trois grands domaines suivants :

• Ingénierie des systèmes

• Support et Ingénierie logistique

• Développement de logiciels et Conseil



Philotech se développe en gardant constamment ses ingénieurs en contact avec les dernières évolutions. Cela peut se réaliser par la collaboration avec les universités et les autres établissements d’enseignement, la participation de ses ingénieurs à des colloques et des conférences donnés par des experts dans leurs domaines respectifs, et les mesures et évaluations des derniers outils logiciels et des techniques.



Philotech a une organisation tournée vers l’international, avec son siège social à Munich et des agences à Hambourg, Brême, Cottbus, Manching et des filiales à Madrid et Toulouse. C’est la garantie d’une collaboration étroite et personnelle vis-à-vis de nos clients comme Airbus Group, Lufhansa Technik, Siemens, MTU, Liebherr pour ne citer qu'eux.



Philotech est certifié depuis Septembre 2003 EN9100.



Si vous souhaitez obtenir d’autres informations, veuillez contacter : info@philotech.fr



