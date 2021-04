Antoine SOTTIAU

Passionné, je développe pour le travail et pour les communautés des applications basées sur le langage C#. Ayant commencé mon apprentissage du développement logiciel par des projets web basés sur des technologies open-source, j'ai vite basculé sur des usages entreprise et des problématiques architecturales grâce aux technologies Microsoft.



J'ai travaillé à Wygwam pendant deux ans où des projets remarquables m'ont été confiés. Que ce soit en tant que développeur dans des projets imposants ou en "lead developer" (chef de projet technique) dans des plus petits projets, je tente de toujours d'apporter un point de vue pragmatique sur les problématiques ainsi qu'une préoccupation concernant la qualité de la production.



Consulter mes activités communautaires :



https://github.com/sandrock

http://stackoverflow.com/users/282105/sandrock



Expérience significative : Microsoft .NET Framework : WPF (Prism, MVVM, MVP, Sketchflow), Silverlight, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, WCF, Remoting, SQL Server, RavenDB. xHTML, CSS, Javascript.



Experience secondaire : PHP5 (Zend Framework), Microsoft Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista, 7, 2008 Server ; GNU/Linux Debian.



Mais aussi (école): Java, Python, Ruby, Oracle 10g, MySQL.



Réseau : Good knowledge of LAN, WLAN, WAN environments.



Mes compétences :

Team Foundation Server

HTTP

WPF 3.5

REST

Prism (Composite WPF)

Agile Development

Entity Framework

WPF 4

ASP.NET MVC 2

C#5

C#4

ASP.NET MVC 3

C#3

Silverlight 4

WCF

WPF

ASP.NET