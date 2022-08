Antoine TESSON

Issu d'une formation générale, j'ai acquis de manière autodidacte plusieurs langages axés autour du web.



J'ai pratiqué pendant deux ans du développement et de la veille technologique autour de l'écosystème de PHP au sein d'Alyotech (SSII)



Par la suite je me suis tourné vers la gestion de projet, où j'ai notamment participé à des projets Agiles en tant que Product Owner pour une filiale de Schneider Electric. J'ai fait le lien entre les équipes de développements (prestataires externes) et les besoins métiers de l'entreprise.



De mon coté, en relation avec des entreprises ancrées dans l'artisanat français couplé aux centrales d'achats françaises, et de fournisseurs internationaux j'ai développé le logiciel MIRA.



Développeur de la solution MIRA, je continue de développer et de mettre à jour la solution en réelle adéquation avec les attentes métiers de l'ensemble des utilisateurs.



MIRA est aujourdhui utilisée par de nombreux artisans et salariés, prescripteurs (architectes, maitres dœuvres) et fournisseurs à l'international.



Nous sommes partenaires avec plus de 90 PME françaises, et de grands comptes à létranger. La solution couvre 17 départements Français



Mes compétences :

Javascript

ITIL Foundation V2

PHP5

Bootstrap

Java/j2ee

JQuery

Json

C sharp

SQL

Symfony 2

Agile Scrum

Méthode agile

Zend framework 1& 2

Doctrine