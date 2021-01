Antoine VERRIN

Jeune actif avec une formation en product management, je totalise une expérience professionnelle de deux ans (emplois et stages inclus) dans des sociétés de vente multicanal comme la FNAC (plus de 6 mois), la Française des Jeux (6 mois), ou encore Intermarché (6 mois).

Tout au long de ce parcours, j'ai pu développer un véritable sens du marketing et du commerce. J'ai ainsi acquis des compétences en analyse des comportements, suivi des performances, élaboration d'opérations promotionnelles et de campagnes de marketing direct, gestion d'assortiment et enfin management de projets.



Mes compétences :

Développement produit

Gestion de produit

Marketing produit

Promotion des ventes

Communication événementielle

Analyse de données

Benchmarking

Veille concurrentielle

Packaging

Microsoft Office

Vente

Base de données

Créativité

Dynamisme

Travail en équipe

Organisation du travail

Rigueur

Aptitudes relationnelles

Gestion de projet

Adaptabilité

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse des besoins