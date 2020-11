Anton ROINÉ

Titulaire d'une Licence Pro en Développement et Protection du Patrimoine Culturel et d'un BTS en Animation et Gestion Touristiques Locales, j'ai pu à travers diverses expériences (stages et contrats professionnels), exercer dans différents domaines du Tourisme et de la Culture (Loisirs, Institutionnel, Musée...).

Depuis mai 2017, je suis Assistant spécialisé en charge de l'action culturelle, domaniale et pédagogique au Domaine national de Saint-Cloud (Centre des Monuments Nationaux).