Antonin BOULAT

2001 à 2015 chef de projet, développeur, intégrateur web.



Fort d'une expérience significative dans les différents métiers de la création de sites et d'outils à destination du web/intranets/mobile, ma polyvalence et ma curiosité sont des atouts qui m'ont permis de mener à bien toutes les missions qui m'ont été confié.



Je cherche aujourd'hui un poste chez un éditeur, un client final où m'investir pleinement.





Mes compétences :

Javascript

MySQL, Oracle

LAMP/WAMP procédural et objet: php4 et 5

Intégration html4 - XHTML / CSS2 et 3

Photoshop (webdesign)

Librairie js dojo, prototype, mootools

Librairie js JQuery

Moteur de template Smarty

Php Zend Frameworks

SVN, CVS

Smarty

Responsive design

MVC

CSS

Phpunit

CoffeeScript

Backbone

LESS