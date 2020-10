Antonio DA SILVA

Je propose mes compétences pour un poste d'encadrement, de DIRECTION en France, en Europe, à l'international.



Mon parcours de 22 années dans la distribution, l'industrie, le BTP à divers postes de Direction en France et à l'international, m'a permis de développer une expérience dans la direction de centre de profit, d'entreprise, de participer et d'organiser des changements d'organisation, de former et d'accompagner les équipes...

Ayant toujours eu une volonté de travailler à l'international, je m'épanouis dans des milieux multiculturels et multidisciplinaires.



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Direction générale

Gestion de P&L

Mise en place et suivi des Kpi'S

Ressources humaines

Management

Distribution

Gestion de projet IT et construction

Commerce vente BtoB et BtoC

Développement commercial

SAV

Communication

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Hyperion

Delta

Caroline

budgets

Audit

Construction

GOLD (Aldata)

SAGE