Antony HENRION

Diplômé de L'Ecole de Management de Normandie (EM Normandie) et titulaire d'un grade de Master "Grande Ecole de Commerce", spécialité "Entrepreneurs", je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi dans les domaines de la gestion de projets/(Web)Marketing.



Proactivé, rigueur et qualités relationnelles sont des qualités qui m'ont permis de faire mes preuves et de mener mes missions à bien en tant que:



- Category Marketing Manager (cf. rubrique Companeo)

- Chef de Projets (cf. rubrique Companeo)

- Chargé de communication (cf. rubrique Majestic Relations)



Mes compétences :

Microsoft Office

Outils d'analyse Web

Adobe Photoshop CS6

Programmation (HTML, CSS, PHP)

Montage vidéo (Imovie, Powtoon)

Médias sociaux