Antony SAEZ

Ayant une expérience significative dans le développement logiciel IHM QT, je suis capable aujourd'hui de participer au cycle de développement de systèmes depuis les pré-études jusqu'aux supports d'exploitation.



Passionné par les défis que posent la conception, j'ai pu réaliser, dans le cadre de divers projets, en collaboration avec les demandeurs et les futurs utilisateurs, les diverses étapes permettant de créer des produits adaptés à leurs besoins. Le recueil des besoins, leurs analyses, l'évaluation IHM sont des savoirs faire que je maîtrise et que je peux mettre en oeuvre pour participer à la conception d'un produit adapté aux attentes et besoins des clients.



Mes principaux atouts sont ma capacité à travailler en équipe, à prendre des décisions importantes, à collaborer de manière à partager des connaissances tout en faisant preuve d'autonomie dans mon travail.



Mes compétences :

Linux

Windev

JAVA

Qt4

C++

Ergonomie

IHM

Informatique

Méthodes agiles

Scrum

Qt5

Qml