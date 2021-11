#positif #Disponibilité, esprit d'équipe, #imaginatif, #créativité.



Je dispose d'une expérience solide en direction artistique 360° et en management de studio graphique (craft, motion design, 3D, photographie, retouche, suivi de projet, présentation client ), en agence (Publicis Conseil, Dufresne Corrigan Scarlett, Nextedia) et chez l'annonceur (Vente Privée, Tape à l'oeil) et en freelance.



Mes compétences :

Photo

Video

Graphisme

3d

Retouche photo