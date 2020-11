Anwar OUBADI

J'ai fondé Empire Security avec la conviction de pouvoir changer l'image de la sécurité privée, Je suis également actionnaire de plusieurs sociétés dans d’autres domaines d'activité.



Depuis 2007, EMPIRE SECURITY SARL intervient dans le cadre de la sécurité, du gardiennage, de la protection et de la surveillance. Notre mission consiste à assurer la sécurité de vos activités, déplacements, manifestations, etc.



Nos points forts :



Professionnalisme et rigueur

Services disponibles 24h/24h et 7j/7j

Services de qualité, sur mesure et adaptés à vos besoins

Disponibles sur Marseille, en PACA et dans toute la France



Nous intervenons dans le gardiennage, la surveillance et la télésurveillance de vos sites ainsi que dans la sécurité de vos événements.



Nous mettons à votre disposition des agents professionnels, hautement qualifiés et formés à toute situation relevant de la sécurité, de la surveillance, du gardiennage et de la protection.



Chacun de nos agents possède des compétences variées afin de répondre au mieux à vos attentes et de s'adapter à chaque situation. Nous vous proposons: des agents de sécurité, des agents cynophiles (agents accompagnés de leur chien) et des agents de sécurité incendie. Vous pourrez trouver ici le détail de nos services afin de distinguer celui qui vous conviendra le mieux.



Nous mettons également à disposition de notre équipe un grand nombre de moyens permettant une sécurité et une surveillance optimale: véhicules de surveillance, téléphones, badges, etc. Vous les trouverez en détail ici.



Nos équipes sont disponibles 24h/24 et 7j/7 à Marseille, en région PACA et dans toute la France.



Nous nous efforçons de nous rendre disponibles et de vous proposer un service de qualité en termes de sécurité et de protection afin de satisfaire tous type de besoin.



Nous garantissons à notre clientèle, en cas de demande d'urgence une mise en place en 1h seulement d'un agent de sécurité ou agent cynophile dans la France entières.



Si vous êtes à la recherche d'un niveau de service de qualité, contactez nous.



Nos références : Morgan, Master Outillage, Pharmacie Lafayette, Isoroy, Accord, Maya Moto, Century 21...



