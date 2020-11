Cadre Commercial avec expérience, multi-sectorielle: l'immobilier, automobile et téléphonie, maroquinerie, l'agriculture, gestion entreprise, j'utilise mon expertise technique et mes connaissances acquises afin d'accompagner les projets commerciaux du début à la fin. De plus, multiples expériences et interlocuteurs m’ont permis de me concentrer sur la relation commerciale : le client et interlocuteur (mairies, professionnels, enseignement supérieur, sociétés et entreprises, particuliers, agriculteurs. Je souhaite désormais étendre mon expérience et mon savoir faire au service d'un acteur majeur du marché.



Savoir-faire

COMPETENCES COMMERCIALES

=> Vente et négociation :

• Définir des objectifs commerciaux et élaborer la stratégie à adopter pour les atteindre

• Détecter et analyser des nouveaux besoins client (à partir d'études de marché, suite à des rendez-vous)

• Conduire la négociation commerciale et conclure la vente

• Animer et assurer la prospection commerciale



• B to B B to C

• Gestion secteurs : immobilier – automobile

• Téléphonie – Maroquinerie

• Gestion entreprise

• Déplacement géographique

• Développement portefeuille client



=> Gestion réglementaire et contractuelle :

• Assurer la gestion administrative et économique d'un contrat

• Gérer des litiges commerciaux

• Rédiger ou vérifier la conformité d'un contrat





Savoir-être

COMPETENCES TRANSVERSES

• Adaptabilité et Flexibilité

• Communication orale et écrite

• "Leadership"

• Sens Relationnel



PÉDAGOGIQUE:

• Rédactionnel

• Communication