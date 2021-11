Ariane AUDEBERT

2016 / Semestre d'étude à l'étranger : Universidad del Pacifico, Santiago, Chili, section Architecture d'intérieur, spécialisation développement durable et éco-design

2014-2015 / Arts décoratifs de Paris (ENSAD), section Architecture d'intérieur (entrée en 2ème année)

2012-2014 / BTS Design d'espace à l'école Boulle

2011-2012 / Mise à niveau en arts appliqués à l'école Duperré (classe préparatoire obligatoire)

2011 / Baccalauréat littéraire option Cinéma-Audiovisuel (lycée Albert Camus, à Bois-Colombes)



Mes compétences :

Autocad

Photoshop

In Design

Sketch up

Illustrator

3d studio max