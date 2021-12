Diplômée d'un BTS design d'espace et d'un master en design global, j'ai depuis peu créée mon entreprise dans le conseil en décoration et le relooking de meuble. J'ai souhaité par le biais de ce projet exprimer ma créativité en la mettant au service des clients.

Je mets à disposition tout mon savoir faire et mes compétences, pour aménager les espaces de vie, relooker les meubles et créer des objets.



Mes compétences :

Créativité

Adobe InDesign

Conseil en décoration

Reloooking de meubles