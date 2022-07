Arlette MANIVEL (MANIVEL)

UNE RELATION DE CONFIANCE ET D'ECOUTE

Témoignages sur mon site : diettechnic.fr



"J'ai à coeur de voir mes patients atteindre leurs objectifs ». Après un premier parcours en tant que technicienne de laboratoire en milieu hospitalier, j'ai voulu m'enrichir au travers dun métier de contact. La diététique ma apporté cette opportunité. Je me suis principalement orientée vers la perte de poids. L'optimiser en privilégiant la santé, a été ma priorité. On ne parle pas de régime, car il n'y a ni privation, ni frustration, ni fatigue mais une nouvelle approche de votre alimentation.



Quoi de plus gratifiant pour moi que de vous aider à atteindre votre objectif et surtout à le maintenir ?



Quoi de plus valorisant pour vous que de vous retrouver dans le regard de vos proches



Je mets un point d'honneur à maintenir le lien avec vous à la fin de votre suivi nutritionnel.

Très intéressée par la diététique du sevrage tabagique ou alcoolique, et désireuse de continuer à apporter ma contribution dans le domaine de l'anorexie, j'aimerais travailler en collaboration avec un(e) psycho thérapeute; nos professions étant très complémentaires notamment dans ces domaines.



Mes compétences :

Analyse des bilans de santé

Suivi personnalisé

Troubles du comportement alimentaire

Prise et perte de poids