Arman SHAHINYAN

Compétences:



Sens artistique, fin observateur, rigoureux, méthodique, sens du contact et de responsabilité.





Intervention en différentes phase dopération de conception :



- Diagnostic - Étude préliminaire - Esquisse - APS

- Le chantier - projet détaillé de conception et suivi des travaux

- APD, DPC, PCG, DCE, VISA, DET, AOR, DOE.



Gestion complète de la réalisation douvrage, élaboration de dossiers de plans dans toutes les phases de projet, planification et direction des travaux.

Connaissances en conception environnementale du bâtiment.



Maitrise de logiciels informatiques :



Autodesk Revit

Autodesk AutoCad 2D/3D

ArchiCAD

Pack Adobe

Pack Microsoft Office