Armelle LAMBALLE

Actuellement en reconversion professionnelle, je souhaite me diriger dans le domaine du commerce en tant que vendeuse.

Intéressée par le secteur du commerce, d'une part par le contact avec la clientèle, et d'autre part par la mise en rayon des produits, entretenir un espace de vente ou bien encore suivre l'état des stocks, définir les besoins en approvisionnement.



L'enrichissement de mon parcours professionnel me permettra de vous apporter mon savoir être : l'aisance à l'oral, dynamisme, enthousiasme, esprit d'équipe.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et éventuellement pour échanger au cours d'un entretien.



Mes compétences :

Gérer les appels entrants

Écoute

Dynamisme

Empathie

Sens du service

Bon relationnel

Bonne expression orale et écrite

Bonne maîtrise de la bureautique

Réactivité