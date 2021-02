Arnaud AHLERS

Actuellement chef de secteur pour le groupe Sill, j’interviens sur un parc de magasins hypermarchés et supermarchés sur la région Hauts de France, j’ai pour mission de développer PDL et DN, veiller à la présence des références, à l’implantation et au développement des innovations ainsi que les mises en avant promotionnels.

Mon expérience professionnelle variée a prouvé ma capacité d’adaptation et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.

je suis a l'écoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Word

Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bug Tracking System

Autonome

Reactif

Dynamique

Flexible

Commerçant

Volontaire

Merchandising