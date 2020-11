Je suis développeur logiciel avec une spécialisation en tests et validations sur systèmes embarqués.



Je participe à la validation et l'homologation de la nouvelle gamme de robots SEPRO par le développement d'outillages de tests à destination des développeurs, et l'automatisations des tests robotiques permettant d'anticiper l'intégration des différents composants et d'optimiser les déploiements.