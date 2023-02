Arnaud BRÉGAL

# 9 années d'expérience dans le conseil (Big Four) ou en Groupe Bancaire

# Compétences : Transformation financière, Organisation, Lean Management, Gestion de Projets

# Expérience du management / Encadrement d'équipe

# Intérêts sectoriels : Banque / Assurances

# Régions : IdF ou Ouest



Compétences détaillées :

# Management d'équipe & Développement Commercial :

- Pilotage et encadrement d'équipe

- Gestion RH de consultants: entretiens annuels, coaching, évaluations, recrutement

- Business Development : identification d'opportunités chez les clients, réponses appels d'offre



# Business Transformation, Orgnanisation & Lean Management :

- Diagnostic organisationnel, alignement ou optimisation de processus

- Refonte d'organisations / schémas d’organisation cibles (Target Operating Model)

- Exploitation des outils et méthodes du Lean (certifié Lean Six Sigma Green Belt)



# Accompagnement du changement et AMOA

- Réalisation d'études et analyses d'impacts

- Expression de besoin : conception générale et détaillée

- Appui / support opérationnel aux métiers

- Animation de formations (~ 50) : opérationnels & management



# Gestion de projets / pilotage de programmes (Refonte SI & processus ou réduction de coûts) :

- Cadrage de programmes et mise en place de dispositifs de pilotage

- Construction de Business Case (dispositif de collecte et outil de simulation)

- Coordination de déploiements multi-sites

- Mise en oeuvre des reportings opérationnels et pilotage budgétaire

- Préparation et participation aux comités de pilotage



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Excellence Opérationnelle

Lean Management

Encadrement d'équipe

Gestion de projet

Lean Six Sigma

Stream Value Management

Transformation financière

Program Management

Business Transformation

Process Optimization

Management

Banque

Consulting