Bonjour,



Je suis titulaire d'un BTS Fluide Energie Environnement option C froid ainsi qu'une licence conduite et maintenance des installations énergétiques.



Mon parcours m'a permis de suivre une formation complète dont maintenant j'ai acquis les enseignements.



Je souhaiterais d’ailleurs continuer dans cette voie afin d'améliorer mes connaissances par l’expérience en entreprise.Un poste de bureau d'étude CVC ou Froid serait l'idéal pour.



Je reste disponible pour toutes questions et tout renseignement complémentaire et serai ravi de pouvoir vous exposer ma motivation et mes compétences lors d'un futur entretien.



Espérant avoir retenu votre attention, madame, monsieur, je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées;



Arnaud CALON



Mes compétences :

Microsoft Office

Climawin

Autocad