FR :



Suite à laccomplissement dune reconversion professionnelle, j'occupe dorénavant le poste de développeur full-stack chez iole Solutions, startup éditrice de logiciel à Vannes, avec une forte appétence pour le DevOps.



EN :



Following the completion of a professional reconversion, I now occupy the position of full-stack developer at iole Solutions, a software publisher startup in Vannes, with a strong appetite for DevOps.