Arnaud DEMAY

Intégrer la satisfaction et rechercher lexcellence dans lexpérience client pour une relation durable et gagnante.



APPÉTENCE COMMERCIALE ET MANAGÉRIALE

Deux aspects essentiels mont permis davoir une expérience commerciale réussie lors de mes différentes fonctions de chargé de clientèle :

- Être orienté client, avoir le sens du service et vouloir construire une relation durable.

- Être orienté business, savoir négocier pour chercher systématiquement à créer de la valeur pour chacun, viser la performance.

Depuis 2012, joccupe des fonctions managériales. Cest avant tout mon adaptabilité, mon sens de la communication et mon esprit déquipe qui mont permis de réussir les différents challenges pour atteindre un encadrement plus large.

Depuis 2015 jaccompagne les collaborateurs en donnant du sens. Avoir la responsabilité de 3 points de ventes, cest pour moi loccasion de développer mon sens de linitiative et de lautonomie, en passant de la dimension stratégique à opérationnelle. Être créatif et agile pour développer ses centres de profits cest le défi quotidien qui manime et me permet de mettre à profit mon esprit entrepreneurial.



EXPERTISE MULTI-MARCHÉS : PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Jai exercé des fonctions sur une clientèle de particuliers (besoins simples à patrimoniaux) et de professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, entrepreneurs) et maîtrise les aspects techniques des deux marchés (réglementation, techniques bancaires et dassurances, fiscalité, analyse financière, analyse patrimoniale).



Faisons connaissance :

> Connectons nous sur Linkedin

> Écrivez-moi : nano.demay@gmail.com